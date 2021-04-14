Модернизация пищеблоков в школах Ставрополья позволит сделать еду качественнее

Член экспертного совета при правительстве России, экономист Любовь Храпылина оценила идею модернизации пищеблоков в школах Ставропольского края. По ее мнению, это позволит улучшить качество еды за счет контроля свежести продуктов и процесса приготовления обедов.

- Нужно тщательно продумать организацию системы школьного питания, продифференцировать все образовательные учреждения и определить, скольким нужна модернизация пищеблоков. Просчитать рентабельность, вынести проект на общественное обсуждение. Все это большая работа, - подчеркнула экономист.

Напомним, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о грядущей модернизации школьных столовых. Власти хотят сделать так, чтобы обеды для учеников готовили прямо в школе. Во многих учреждениях нет столовой, а только функционирует буфет. Часто обеды заказывают у частных поставщиков.