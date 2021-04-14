За первый квартал 2021 года Ставрополье экспортировало продовольствия на 65 млн долларов

На Ставрополье объем экспорта с начала года составил 65 млн долларов Фото: Сергей БАЛАНОВ

За первые три месяца года Ставропольский край экспортировал сельхозпродукции и продовольствия на 65 млн долларов, это почти 5 млрд рублей. За весь 2020 год объем экспорта составил 406 млн долларов.

Рейтинг самой экспортируемой продукции возглавили зерновые культуры, далее идут мясные и молочные продукты, продукты переработки и т.д. Отметим, что Ставропольский край славится своим аграрно-промышленным комплексом, который постоянно развивают.

- Большое внимание уделяется освоению новых рынков сбыта. В целом в текущем году за счет расширения номенклатуры экспортируемых товаров, открытия новых рынков сбыта, реализации новых инвестиционных проектов мы должны нарастить региональный экспорт продукции АПК до 448 миллионов долларов, - заявил и.о. первого заместителя председателя правительства региона Николай Великдань.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о подорожании цен на все виды мяса с февраля 2021 года.

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