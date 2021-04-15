В Нефтекумске водитель грузовика ответит за смерть пенсионерки

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома РФ

51 – летний житель Нефтекумска обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2020 года. Водитель грузовика, въезжая на одно из предприятий в Нефтекумске, не убедился в отсутствии помех на пути движения и сбил 62- летнюю женщину. Пенсионерка работала охранником и проводила осмотр машины.

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для дальнейшего рассмотрения.