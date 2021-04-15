На Ставрополье мужчина убил пенсионерку из-за 50 рублей

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

В Благодарненском городском округе 46-летний мужчина подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что вечером 7 апреля герой криминальной истории пришел в дом к 87-летней жительнице Благодарного, чтобы попросить у нее 50 рублей для покупки спиртного.

Однако ставрополец получил отказ. Недовольный обстоятельством мужчина, несколько раз ударил женщину кулаком в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Нефтекумске водитель грузовика ответит за смерть пенсионерки. Он сбил ее по неосторожности. От полученных травм женщина скончалась в больнице.