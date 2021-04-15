На Ставрополье в двух больницах планируется открыть новые корпуса в целом на 625 коек

Минздрав Ставропольского края начал подготовку к строительству трех корпусов в больницах Ставрополя и Пятигорска на 625 коек. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике аппарата правительства региона.

По решению губернатора выделили средства на проектно-изыскательские работы с последующим строительством на территории краевой специализированной клинической инфекционной больницы двух новых корпусов на 250 коек.

- Также мы планируем строительство корпуса на 125 коек в составе Пятигорской городской больницы. Реализация этих планов позволит медикам заметно повысить качество оказания гражданам квалифицированной помощи, - сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников.

Уже получено одобрение федерального центра на строительство корпусов на территории инфекционной больницы в Ставрополе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым компонентом вакцины к середине апреля в краевом центре иммунизировано 30 537 человек. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, - 19 484.

Напомним, что пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Первый компонент из них получили 15 180 человек, закончили прививаться 9 848.