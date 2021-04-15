В Ставрополе 15 апреля откроется первый прививочный пункт в торговом центре

В торговых центрах Ставрополя и Пятигорска 15 апреля откроются первые прививочные пункты. На сегодняшний день в крае прививку от коронавируса сделали почти 148 тысяч обратившихся.

Около 60 процентов из них получили уже оба компонента вакцины. Первый подобный пункт вакцинации начнет свою работу сегодня, 15 апреля в Ставрополе в торгово-развлекательном центре «Космос» по адресу: улица Доваторцев, 75А.

Напомним, что прививочный пункт открывается по поручению губернатора края Владимира Владимирова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 94 жителей края.

Число зараженных в регионе достигло 51768. Также за сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.