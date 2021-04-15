На Ставрополье по вине 17-летнего водителя погиб 14-летний пассажир мотоцикла

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Трагедия произошла 14 апреля, в 15:00, в Нефтекумском городском округе, вблизи поселка Зимняя Ставка. Там 17-ти летний подросток, не имея водительских прав сел за руль технически неисправного, не зарегистрированного, тяжелого мотоцикла «Урал», без мотошлема.

Парень не справился с управлением, мотоцикл перевернулся. Несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы.

Вместе с ним в транспорте находился его 14 – ти летний пассажир. Подросток катался без мотошлема.

От полученных ранений он скончался в реанимационном отделении Нефтекумской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.