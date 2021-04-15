Суд Ставрополья пересмотрел приговор адвокату, обманувшему клиента на 9,5 млн

В Краевом суде отменили приговор по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Осужденная, представляясь адвокатом, сказала потерпевшей, что у нее есть знакомства в правоохранительных и судебных органах. За деньги они могут решить любой вопрос, уверяла фигурант дела. Доверчивый клиент отдал ей более 9,5 млн рублей, которые та похитила. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Ленинский районный суд Ставрополя признал женщину виновной и дал ей 4 года условного срока. Прокурор не согласился с таким вердиктом.

- Ставропольский краевой суд согласился с доводами прокуратуры района, отменил условное осуждение и назначил женщине наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении прокуратуры.