В Карачаево-Черкесии растет число договоров на реструктуризацию долгов за свет

Фото: Россети.

В I квартале 2021 года 195 потребителей-физлиц заключили с управляемым «Россети Северный Кавказ» АО «Карачаево-Черкесскэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности за потребленный энергоресурс.

По частям в течение трех месяцев в счет погашения долгов в сумме ими будет выплачено более 2,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года в энергокомпанию для заключения соглашений о реструктуризации долгов обратились всего 7 потребителей категории «население». Сумма договоров поэтапного погашения составляла порядка 140 тысяч рублей.

Энергокомпания всегда идет навстречу потребителям, оказавшимся в сложной ситуации, и предоставляет возможность рассчитываться с долгами по частям. При этом заключение соглашений о реструктуризации задолженности помогает абонентам избежать штрафных санкций за просрочку платежей.

Среди потребителей, воспользовавшихся возможностью реструктуризации задолженности, Эльвира Бахшиева из города Теберды. Она обратилась в АО «Карачаево-Черкесскэнерго» в марте. Заключив с энергокомпанией соглашение, она сразу оплатила 30% от суммы долга, и теперь ежемесячно будет вносить платежи в счет погашения задолженности в соответствии с графиком.

- Возможность заключить соглашение о реструктуризации долга за свет и платить частями очень удобна, - говорит Эльвира Бахшиева. - Были финансовые проблемы, поэтому накопилось почти 20 тысяч рублей долгов за электроэнергию. Сразу все погасить сложно. А если вообще бездействовать, то будет начисляться и расти пеня. К тому же за долги можно остаться без света. Оплачивать текущее потребление электричества и при этом по частям погашать долг, конечно, тоже непросто, но всё же возможно. Лучше всего без долгов жить.

Ответственные потребители осознают преимущества соблюдения платежной дисциплины. Прежде всего это помогает рационально использовать семейный бюджет, так как электроэнергию, потребленную за один месяц, оплатить проще, чем за несколько расчетных периодов.

Добросовестные абоненты не несут дополнительных расходов в виде пени. Им не нужно оплачивать услуги отключения и подключения к электросетям, если они были обесточены за долги. Не приходится и тратиться на госпошлину, которую оплачивают, если задолженность взыскивают через суд.

Своевременные платежи потребителей за использованную электроэнергию имеют важное значение для обеспечения надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения региона.