На Ставрополье замедлилась годовая инфляция

В марте 2021 года годовая инфляция в Ставропольском крае замедлилась до 5,8% с 6,1% в феврале, что соответствует общероссийскому показателю (5,8%) и ниже, чем по округу (7,1%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По официальным данным, опубликованным на этом сайте, замедлились темпы роста цен на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия.

Продление мер Правительства по ограничению роста цен на сахар до июня 2021 года оказало сдерживающее влияние на его ценовую динамику.

В то же время ускорился рост цен на майонез и соусы. В марте 2021 года ускорились темпы роста цен мяса птицы и яиц.

На фоне сохраняющегося дефицита овощей борщевого набора в связи с невысоким прошлогодним урожаем и его ранним исчерпанием весной этого года продолжился рост цен на картофель, лук, свеклу и морковь.

Ускорение темпов роста цен на фрукты обусловлено сокращением запасов местных яблок и удорожанием стоимости импортной продукции.