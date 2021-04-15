В трех районах Ставрополя проводят ямочный ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Во всех трех районах Ставрополя коммунальщики планово проводят ямочный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В краевом центре более 50 наиболее проблемных улиц, участки на которых требуют ремонта улично-дорожной сети. В основном ремонт ведется только на отрезках, которые нуждаются в срочном ремонте. Он коснется не только центральных улиц, но и периферийных.

По словам главы города, уже провели работы по более 20 улицам Ставрополя. Среди них запланированные участки по улицам Ленина, Голенева, Маяковского, Лермонтова, Серова, Фрунзе, Народной, Руставели, Гоголя, 50 лет ВЛКСМ, Рогожникова и другие.

В планах дорожных служб приведение автодорог в проезжее состояние еще на около 30 улицах краевого центра. В их числе участки по улицам 9 января, Партизанская, Мимоз, Гастелло, Ковалева, Ипатово, Л. Толстого, Киевская, Чаадаева, К. Цеткин, Коллективная, Доваторцев, Тухаческого, Короленко, Юности, пер. Можайский, Анисимова и другим.

Перед укладкой литой асфальтобетонной смеси проводится очистка и просушка карт. Работы выполнят в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2021 году на ремонт дорог региона направили почти 5 млрд рублей из местного бюджета. Восстановление дорог осуществляется по нацпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ямочный ремонт должны закончить к 1 мая, однако работа специалистов сильно зависит от погоды. Для того чтобы сделать ремонт качественно, нельзя класть асфальт в полные воды ямы.