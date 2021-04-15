После смертельного ДТП с подростками на Ставрополье начата проверка

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту ДТП в Нефтекумском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

14 апреля двое подростков - парни 17 и 14 лет - решили прокатиться на тяжеловесном мотоцикле "Урал". Старший из них не справился с управлением, транспорт перевернулся. В результате 14-летний подросток скончался, а 17-летний - получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Фото мотоцикла: УГИБДД по Ставропольскому краю

- В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.