На трассе в Ставропольском крае загорелся грузовой полуприцеп

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент случился 15 апреля, около 12:00, на автодороге «Ростов на Дону – Ставрополь» в Красногвардейском округе, вблизи поворота на с. Преградное.

Там произошло возгорание автомобильного полуприцепа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По предварительной версии, водитель седельного тягача «Даф» в пути движения заметил взрыв одного из колес полуприцепа.

После этого из под колеса пошел дым, и появилась открытое пламя, которое быстро перекинулось на обшивку полуприцепа. Водитель успел остановить грузовик на обочине и отцепить полуприцеп.

Возгорание перешло на транспортируемый груз (мебель). На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Они оцепили опасный участок и организовали объезд транспорта по параллельной проселочной дороге.

Пострадавших на месте происшествия нет. Продолжается работы экстренных служб.

На Ставрополье сгорел автомобильный полуприцеп