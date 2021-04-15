Ставрополье полностью обеспечено тест-системами для диагностики Covid-19

Постановлением Правительства РФ до 1 мая 2022 года продлен временный порядок распределения тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований. За распределение тестов отвечает Роспотребнадзор.

Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 года и позволяет в полном объеме обеспечивать лаборатории тест-системами, своевременно выявлять случаи заражения и уменьшать риски распространения инфекции. Обеспеченность тест-системами достаточная. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Между тем в крае за последние сутки вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 4 755 человек.

Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 147 756 человек. Второй компонент за последние сутки получили 1 576 человек, а за все время – 89 759.

В возрасте старше 60 лет от коронавирукса привились более 72,7 тыс. граждан.

Запись на иммунизацию доступна на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».