Юрий Чайка и Роман Левченко обсудили развитие энергетики СКФО

Фото: Россети.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка и и. о. гендиректора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко обсудили приоритетные направления развития электросетевого комплекса макрорегиона.

Роман Левченко сообщил полпреду о мероприятиях, которые компания планирует выполнить для повышения доступности сетевой инфраструктуры с учетом растущих потребностей активно развивающейся экономики СКФО. Руководитель сетевой компании также рассказал о ходе реализации программ повышения надежности и снижения потерь, которые «Россети» реализуют во всех субъектах Северного Кавказа.

Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению мероприятий по консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых организаций республик СКФО.

Напомним, мероприятия по консолидации сторонних сетей на базе Группы компаний «Россети» проводятся в рамках стратегии развития электросетевого комплекса РФ и утверждены правительством страны в соответствии с поручениями президента России В. В. Путина.

Юрий Чайка отметил активное участие «Россетей» в развитии электросетевого комплекса Северного Кавказа и важность скорейшей успешной реализации комплекса мер, которые инициирует энергокомпания для повышения надежности энергоснабжения жителей макрорегиона.