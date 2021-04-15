В Ставрополе отремонтируют платную парковку у Бизнес-центра на улице Ленина

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе с 17 по 25 апреля будет ограничен въезд и выезд на территорию платной парковки у Бизнес-центра на ул. Ленина, 219-221.

Это связано с благоустройством ее территории. Там заменят асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, технические средства организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жителей и гостей Ставрополя просят отнестись к этому с пониманием и воспользоваться парковочными местами на ул. Маршала Жукова, 7.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во всех трех районах Ставрополя коммунальщики планово проводят ямочный ремонт.

В краевом центре более 50 наиболее проблемных улиц, участки на которых требуют ремонта улично-дорожной сети. В основном ремонт ведется только на отрезках, которые нуждаются в срочном ремонте. Он коснется не только центральных улиц, но и периферийных.