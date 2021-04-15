Суд по делу зоопарка «Берендеево» в Ставрополе перенесли на 22 апреля

Судебное заседание по делу зоопарка "Берендеево", который находится в парке Победы в Ставрополе, перенесли на конец апреля - 22 число. Суд готов был провести слушания 12 апреля. Причиной переноса стало опоздание директора организации Кристины Кудиновой. Она защищается в суде без адвоката.

Истцом выступил парк Победа, его интересы представляет глава ставропольских парков культуры и отдыха Виктор Бондаренко. Он и составил иск.

Дело касается незаконного нахождения зоопарка на территории парка Победы. Между администрацией парка и Кудиновой был заключен договор аренды, который она просрочила. Директор зоопарка не оплатила аренду и коммунальные платежи в срок. Ей дали три месяца на то, чтобы найти новое место размещения животных, но по словам Кудиновой, им некуда идти.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о конфликте парка Победы и "Берендеево" на почве неуплаты по квитанциям.

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Контактный зоопарк уйдет из парка Победы в Ставрополе только через суд

Обе стороны подтвердили факт судебного разбирательства (подробнее).