Плитку на Комсомольском пруду заменят к началу майских праздников Фото: Социальные сети

Администрация Ставрополя сообщила, что неполадки с пешеходными дорожками устранят к майским праздникам. Плитка "поплыла" после ремонта из-за некачественно сделанной работы.

- Еще на прошлой неделе на территории Комсомольского пруда, я провел выездное совещание с ответственными лицами и дал указание устранить нарушения до майских праздников, - заявил мэр краевой столицы Иван Ульянченко.

Важно восстановить тротуары до начала теплых дней, потому что во время купального сезона на территории озера и Комсомольского парка устраивают много массовых мероприятий, здесь всегда людно.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о том, как планируют преобразить Комсомольский парк к концу 2021 года.