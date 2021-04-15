Новый сорт синего инжира вывел фермер из Кочубеевского округа Ставрополья

Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края сообщила, что фермер из Кочубеевского округа вывел новый сорт инжира - синий. Хозяйство, в котором работает аграрий, специализируется на выращивании инжира и голубики.

В ведомстве оценили старания фермера и сказали, что новый сорт обязательно нужно зарегистрировать как "кочубеевский". Чиновники окажут поддержку фермеру в этом.

- Я связался с Госсорткомиссией, уточнил, возможно ли зарегистрировать новый сорт под таким названием, и мне подтвердили - да, это возможно. Считаю, селекционные достижения наших фермеров нужно обязательно поддерживать также, как и реализацию ими инвестпроектов, - заявил замминистра сельского хозяйства Дмитрий Фролко.

Теперь хозяйство хочет реализовать новый проект: создать тепличный комплекс для выращивания инжира на 2 гектара. Также построить цех для изготовления варенья и джема из этих плодов. Проект будет стоить около 47 млн рублей и окупиться примерно за 6 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За первый квартал 2021 года Ставрополье экспортировало продовольствия на 65 млн долларов

Список товаров на экспорт возглавили зерновые культуры (подробнее).