Всероссийская акция «Прошагай город» стартует в Ставрополе 21 апреля

Всероссийская акция-квест "Прошагай город" начинается 21 апреля. Студенты, экскурсоводы, жители и гости города смогут пройти по одному из туристических маршрутов: Студенческий Ставрополь или Ставрополь Губернский.

Акция подразумевает интерактивное участие членов экскурсии в формировании карты города. Они смогут отметить в приложениях самые интересные места, оставить фото и свой комментарий. Также они должны будут пройти игру от организаторов акции, отвечая на их вопросы.

Победители квеста получат ценные призы с туристической символикой Ставрополя.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о строительстве новой эко-тропы в Кисловодске. Аналог такой пешеходной зоны есть на ВДНХ.