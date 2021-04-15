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Дом. Семья15 апреля 2021 20:58

Всероссийская акция «Прошагай город» стартует в Ставрополе 21 апреля

Ставропольцы могут пройти по популярным туристическим маршрутам краевой столицы и отметить наиболее интересные места
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Всероссийская акция-квест "Прошагай город" начинается 21 апреля. Студенты, экскурсоводы, жители и гости города смогут пройти по одному из туристических маршрутов: Студенческий Ставрополь или Ставрополь Губернский.

Акция подразумевает интерактивное участие членов экскурсии в формировании карты города. Они смогут отметить в приложениях самые интересные места, оставить фото и свой комментарий. Также они должны будут пройти игру от организаторов акции, отвечая на их вопросы.

Победители квеста получат ценные призы с туристической символикой Ставрополя.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о строительстве новой эко-тропы в Кисловодске. Аналог такой пешеходной зоны есть на ВДНХ.

Отдых и туризм