Больше 10 тыс. школьников Ставрополья написали итоговое сочинение 15 апреля

Сегодня больше 10 тысяч одиннадцатиклассников Ставрополья написали итоговое сочинение. На выполнение задания выделили 3 часа 55 минут. Сочинение является порогом к сдаче всех предметов Единого государственного экзамена.

- Я уверен: все получится! Вы работали на результат всё это время - при поддержке учителей и родителей. И сейчас готовы к тому, чтобы пройти экзамен достойно. Всем желаю успехов! - дал напутствие выпускникам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Процедура написания сочинения такая же, как и на ЕГЭ: запрещено иметь с собой средства связи, дополнительные материалы и пр.