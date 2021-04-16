В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 85 человек

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 85 человек. Число зараженных в крае достигло 51853.

За весь период сделано уже более 1 миллиона 621 тысячи тестов. Всем заболевшим, по словам губернатора, оказывается медицинская помощь.

Общее число выздоровевших в крае ежедневно растет и в целом превышает 48,9 тысячи. Так, за вчерашний день выписали 102 человека. Врачи борются за жизнь каждого пациента.

За сутки в регионе от инфекции скончались 5 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от коронавируса достигло 1293.

- Коронавирус по-прежнему представляет угрозу здоровью людей. И соблюдение мер профилактики наряду с продолжающейся вакцинацией поможет избежать пагубных последствий. Помните о собственной безопасности и благополучии окружающих. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к жителям края.