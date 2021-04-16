На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 1293

На Ставрополье продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались пять пациентов. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования семьям этих людей.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 1293. Также за прошедший день диагноз подтвердился у 85 жителей края. Из хороших новостей: за сутки болезнь смогли победить 102 человека. А за весь период пандемии – 48903.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым компонентом вакцины к середине апреля в краевом центре иммунизировано 30 537 человек.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, - 19 484. Напомним, что пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Первый компонент из них получили 15 180 человек, закончили прививаться 9 848.