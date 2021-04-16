Задержан скрывавшийся 20 лет убийца жителя Ставрополя

В Новопавловске следователи завершили расследование уголовного дела против 42-летнего мужчины, скрывавшегося за границей более 20 лет. Он обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в июне 1999 года на улице в Новопавловске обвиняемый во время ссоры со своим 17-летним знакомым из-за девушки ножом несколько раз ударил его по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Тогда молодого человека задержали «по горячим следам». В октябре 1999 года суд признал его виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Он был амнистирован и освобожден от назначенного наказания. Но этот приговор по жалобе стороны потерпевшего отменили, а уголовное дело направили для дополнительного расследования.

К тому времени молодой человек уехал из Новопавловска и скрылся за пределами РФ. Его объявили в международный розыск. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, обвиняемый изменил имя, фамилию и периодически переезжал из одного иностранного государства в другое.

Несмотря на предпринятые меры в 2019 году злоумышленника задержали на территории Италии и экстрадировали в Россию. Спецконвоем задержанный был доставлен к следователю в Новопавловск. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением доставили в суд для дальнейшего рассмотрения.