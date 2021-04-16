На Ставрополье начальник Благодарненского почтмата подозревается в мошенничестве

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Против начальника Благодарненского почтмата возбудили уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства,

в 2018 году женщина фиктивно трудоустроила на должность оператора связи почтмата свою знакомую, а зарплату забирала себе.

Так акционерному обществу «Почта России» причинен ущерб в размере свыше 260 тысяч рублей.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.