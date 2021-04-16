В Ингушетии прокуратура выясняет причину травмирования трех подростков

Инцидент произошел в сельском поселении Долаково. Там с травмами в больницу доставили трех несовершеннолетних жителей. Известно, что двое детей – 2006 года рождения, а один – 2011 года рождения.

Прокуратура Ингушетии начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время прокурорской проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что подростку, танцевавшему лезгинку на Вечном огне, вынесли приговор на Ставрополье. Молодой человек признал вину и извинился.