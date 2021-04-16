На Ставрополье прокуратура утвердила обвинение мужчинам, похитившим девушку для замужества

В прокуратуре Нефтекумского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против двух мужчин. Они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Так, двое братьев по предварительной договоренности, похитили девушку, которая должна была стать невестой одного из них.

А произошел случай в феврале 2021 года, в Нефтекумске. Там один из парней выманил девушку из офиса, где она работала. После этого он насильно схватил и посадил ставропольчанку в машину, в салоне которого находился предполагаемый горе-жених.

После этого злоумышленники увезли ее к своим родственникам в Благодарный. Там они ее насильно удерживали в частном доме.

Через несколько часов девушку обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что девушка своего согласия на похищение не давала и выходить замуж за похитителя не собиралась.

Уголовное дело уже направили в Нефтекумский районный суд для дальнейшего рассмотрения.