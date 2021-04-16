На рынке Пятигорска откроют пункт вакцинации от коронавируса

На крупном рынке Пятигорска «Лира» планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Управление по информполитике правительства Ставрополья.

Напомним, 15 апреля в торговых центрах Ставрополя и Пятигорска открылись первые прививочные пункты.

Так, в краевом центре вчера такой пункт развернулся в торгово-развлекательном центре «Космос» по адресу: улица Доваторцев, 75А.

- Коронавирус по-прежнему представляет угрозу здоровью людей. И соблюдение мер профилактики наряду с продолжающейся вакцинацией поможет избежать пагубных последствий. Помните о собственной безопасности и благополучии окружающих. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился губернатор Ставрополья к жителям региона.