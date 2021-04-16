«Приобретение готового жилья» от Уралсиба вошло в Топ-3 лучших ипотечных программ

Фото предоставлено банком "Уралсиб"

Банк Уралсиб занял верхнюю строчку рейтинга, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. Ставка программы от 7,99% годовых.

В исследование включены ипотечные предложения от Топ-20 банков по объему портфеля на 01.03.2021 г. Ставки указаны для города Москва, стоимость квартиры – 12 млн. рублей, сумма кредита на квартиру — 8,4 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок кредита — 15 лет. Исключены программы с господдержкой, застройщиками и партнерами, а также залоговые. Процентная ставка указана без скидок и надбавок, с учетом страхования жизни и имущества.

Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»