Пункт вакцинации появился на рынке «Лира» в Пятигорске

Пункт вакцинации появился на рынке «Лира» по адресу: трасса Пятигорск - Георгиевск, 2-й км. В прививочном пункте можно получить как первую дозу вакцины, так и вторую, рассказали в администрации округа.

Услуга оказалась чрезвычайно популярной: 20 доз первого компонента вакцины разошлись примерно за пару часов. При этом потребовался только документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис. Люди благодарили за открытие прививочного пункта. Все, кто побывал сегодня в кабинете врача, оставили свои контактные данные, чтобы их могли уведомить о дате и месте второй прививки.

Как отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко, привиться на рынке могут не только местные жители, но и приезжие, покупатели и продавцы, что очень важно, когда все контактируют друг с другом.

Напомним, накануне в торговом центре «Космос» в Ставрополе министр здравоохранения края Владимир Колесников открыл первый выездной пункт вакцинации.

Сегодня в крае действуют уже 92 стационарных пункта вакцинации и около 80 мобильных. Всего планируется открыть 107 стационарных пунктов и 117 мобильных пунктов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались пять пациентов. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования семьям этих людей.

За весь период пандемии жертвами болезни стали 1293. Также за прошедший день диагноз подтвердился у 85 жителей края. Из хороших новостей: за сутки болезнь смогли победить 102 человека. А за весь период пандемии – 48903.