Ставропольские производители продовольствий получат 326 млн господдержки для контроля цен

Председатель комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин заявил, что теперь производители могут получить субсидию от региональных властей. Всего на поддержку предпринимателей выделят 326 млн рублей.

Государство компенсирует 10% от себестоимости продукта, а взамен предприниматель не повышает цены на продукцию. Таким образом стоимость для покупателей будет удерживаться на одном уровне. Так власти могут сдерживать рост цен.

- Впервые государство оказывает такую мощную поддержку перерабатывающей отрасли, - заявил Полюбин на брифинге.

Сначала контроль за ценами установят на основные продукты: муку, хлеб, подсолнечное масло. Предполагается, что субсидирование будет распределяться поквартально - каждые три месяца.

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