На Ставрополье начнут производить удобрения из фосфогипса для повышения урожайности

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края рассказали о строительстве нового производства высокоэффективных удобрений из фосфогипса. Предприятие появится в Лермонтове.

Удобрения содержат макро-, мезо-, микро- и ультрамикроэлементы. Они нужны для того, чтобы почва не истощалась, а урожайность оставалась на одном уровне и увеличивалась. Также, если использовать такие удобрения, производство может уменьшить затраты.

Сейчас предприятие планирует приступить к испытаниям эффективности удобрения на полях России.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 17 апреля в Ставрополе пройдет ярмарка выходного дня.

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