Множество пожарных приехали к Аграрному университету Ставрополя по ложному вызову

МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что пожарные приехали на вызов к Аграрному университету. Однако сообщение оказалось ложным - жизням людей ничего не угрожает.
- Подразделения выезжали на ул. Дзержинского. Вызов ложный, - сказали специалисты.
Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обрушении склада на территории края. Пострадали 3 человека, двое из них погибли.
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