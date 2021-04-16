В Невинномысске проведут двухэтапные рейды по нарушителям закона тишины

В Ставропольском крае проверят, как соблюдают закон тишины Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Невинномысска сообщила, что с 16 по 18 апреля и с 23 по 25 апреля сотрудники правоохранительных органов проведут рейды по водителям, которые нарушают закон тишины. В позднее время на улицах должно быть тихо: нельзя громко слушать музыку и прочее.

За нарушение закона предусмотрены штрафы. Если водитель попадается впервые, он платит от 1 до 3 тысяч рублей, а если второй раз - уже пять тысяч.

- Также стоит отметить, что после составления административного материала все нарушители будут вызваны на комиссию в городскую администрацию, где будет определена мера ответственности для нарушителя, - сказано в сообщении пресс-службы.

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