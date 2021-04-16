В Михайловске школу на 1002 места построили на 90%

В Михайловске заканчивается строительство новой школы. Фото: пресс-служба минстроя Ставрополья

Пресс-служба министерства архитектуры и строительства Ставропольского края сообщила, что новая школа в Михайловске подошла к завершающему этапу строительства, оно завершено на 90%. Учреждение примет 1002 ученика.

Школа занимает больше 20 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией. В здании находятся классы, спальни и игровые комнаты для учеников младших классов, спортивный зал. Также в проекте указано, что у школы будет столовая на 334 места и актовый зал на 592 места.

Кстати, "КП-Северный Кавказ" писала о модернизации школьных столовых для приготовления обедов прямо на территории школы. Эту идею высоко оценил эксперт при правительстве России.

- Финансирование в 2021 году на строительство школ по нацпроекту «Образование» составляет 1,3 миллиарда рублей. Сейчас на этапе строительства в Ставропольском крае пять таких школ, - заявил и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко.

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Строительство пройдет в рамках нацпроекта "Демография" (подробнее).