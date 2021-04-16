Семья фермеров из Нефтекумского округа незаконно получились 10 млн субсидии

В Ставропольском крае фермеры незаконно получили 10 млн от государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщило, что мать и сын их Нефтекумского городского округа незаконно получили субсидию от государства в размере 10 миллионов рублей. Они написали в заявке на финансовую поддержку о том, что их хозяйство выращивает овощи. Однако такой деятельностью они не занимаются.

- Бизнесмены получили субсидию на сумму свыше 10 миллионов рублей. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело, - рассказали в полиции.

Сейчас идет расследование. Если факт воровства подтвердиться, фермерам грозит до 10 лет лишения свободы.