На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 102 человека

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались пять пациентов. Число умерших в регионе достигло 1298. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Также за сутки диагноз подтвердился у 102 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 51955.

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 49 тысяч человек.

В том числе, за вчерашний день сняли с медицинского наблюдения 139 пациентов. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается.

Всего на Ставрополье проведено более 1 миллиона 628 тысяч исследований на коронавирус. Заболевшим оказывается медицинская помощь.