Большой общегородской субботник в Ставрополе переносится

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В связи с неблагоприятными погодными условиями общегородской субботник в Ставрополе переносится.

О дате переноса жителям сообщает дополнительно. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Около 30 единиц уборочной техники, которая должна была участвовать в субботнике, выйдет на очистку города, как и планировалось.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе улица 50 лет ВЛКСМ обесточена из-за аварии в электросетях. Многие дома остались без света. Также небольшая часть улицы Доваторцев тоже отключена от электричества.