Большой общегородской субботник в Ставрополе переносится

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
В связи с неблагоприятными погодными условиями общегородской субботник в Ставрополе переносится.
О дате переноса жителям сообщает дополнительно. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Около 30 единиц уборочной техники, которая должна была участвовать в субботнике, выйдет на очистку города, как и планировалось.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе улица 50 лет ВЛКСМ обесточена из-за аварии в электросетях. Многие дома остались без света. Также небольшая часть улицы Доваторцев тоже отключена от электричества.