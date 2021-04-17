Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 апреля 2021 9:10

В Кисловодском цирке 17 апреля пройдет Парад династий

Гостями парада станет династия дрессировщиков Багдасаровых
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Гостями парада станет династия дрессировщиков Багдасаровых

Гостями парада станет династия дрессировщиков Багдасаровых

17 апреля, на манеж Кисловодского государственного цирка выйдут представители династий города - не только цирковых, но и людей, работавших на благо города не одно поколение.

В параде поучаствуют кисловодские династии преподавателей Рапопорт-Коваленко, деятелей циркового искусства Трахтенберг-Боско, деятелей искусства и культуры Бережных, Бескровных, врачей Казимирских.

Гостями парада станет династия дрессировщиков Багдасаровых.

- Цирковое искусство России всегда славилось своими династиями. Дрессировщики, акробаты, жонглеры, эквилибристы передают свое мастерство из поколения в поколение. Компании «Росгосцирк» есть о чем рассказать в этот день – о цирковых традициях нашей страны и, главное, о людях - артистах, режиссерах, которые прославили отечественное цирковое искусство на весь мир, - рассказал генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 17 апреля из-за непогоды отменили большой городской субботник. Около 30 единиц уборочной техники, которая должна была участвовать в субботнике, выйдет на очистку города, как и планировалось.