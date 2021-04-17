В Кисловодском цирке 17 апреля пройдет Парад династий

Гостями парада станет династия дрессировщиков Багдасаровых

17 апреля, на манеж Кисловодского государственного цирка выйдут представители династий города - не только цирковых, но и людей, работавших на благо города не одно поколение.

В параде поучаствуют кисловодские династии преподавателей Рапопорт-Коваленко, деятелей циркового искусства Трахтенберг-Боско, деятелей искусства и культуры Бережных, Бескровных, врачей Казимирских.

Гостями парада станет династия дрессировщиков Багдасаровых.

- Цирковое искусство России всегда славилось своими династиями. Дрессировщики, акробаты, жонглеры, эквилибристы передают свое мастерство из поколения в поколение. Компании «Росгосцирк» есть о чем рассказать в этот день – о цирковых традициях нашей страны и, главное, о людях - артистах, режиссерах, которые прославили отечественное цирковое искусство на весь мир, - рассказал генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 17 апреля из-за непогоды отменили большой городской субботник. Около 30 единиц уборочной техники, которая должна была участвовать в субботнике, выйдет на очистку города, как и планировалось.