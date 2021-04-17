На Ставрополье пьяная компания привязала к машине собаку и протащила по улице

Инцидент случился 16 апреля вечером, на улице Школьной в Кисловодске. Там местные жители заметили машину, к которой привязали собаку и протащили по дороге. По словам свидетелей, случившегося, компания этих людей находилась в нетрезвом состоянии.

- Сам факт того, как они собаку тащили мы не зафиксировали на видео, потому что были в шоке. У нее (собаки) пол морды в крови. Но там на домах есть камеры. Мы обязательно напишем заявление, - поделились очевидцы.

После этого произошел скандал, так как владелец собаки пытался доказать, что ее кто-то переехал на автомобиле. В комментариях пользователи написали, что живодера нужно привлечь к ответственности:

- Пожалуйста, обязательно напишите заявление, тем более, что известны и люди, и номера транспортного средства. Нельзя так обращаться с животными, нельзя. Такие люди должны быть наказаны по всей строгости, - считают жители Ставрополья.

Как сообщил собственник источник «КП-Северный Кавказ», правоохранительные органы Ставрополья начали проверку по данному факту.