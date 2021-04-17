На рынках Невинномысска открылись выездные мобильные бригады для вакцинации от коронавируса

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

В Невинномысске медики городской больницы организовали работу выездных мобильных бригад для вакцинации от коронавируса.

Сразу два выездных прививочных пункта сегодня работали на рынках города. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По субботам здесь многолюдно. И интерес к прививкам проявляли многие посетители. Обязательное условие — наличие паспорта и медицинского полиса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались пять пациентов. Число умерших в регионе достигло 1298. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Также за сутки диагноз подтвердился у 102 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 51955.