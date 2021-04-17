В Пятигорске запустили петицию за строительство дорожной развязки

В Пятигорске создали петицию с требованием построить дорожную развязку на въезде в город со стороны поселка Иноземцево.

Авторы ссылаются на озвученные главой курорта планы и требуют их выполнения. Обращение опубликовали на одном из порталов онлайн-петиций. В день создания, накануне 17 апреля, ее подписали 100 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске медики городской больницы организовали работу выездных мобильных бригад для вакцинации от коронавируса.

Сразу два выездных прививочных пункта сегодня работали на рынках города. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.