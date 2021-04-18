На Ставрополье больше 49 тысяч пациентов с коронавирусом смогли побороть болезнь

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на 18 апреля число выздоровевших от коронавируса достигло 49075 человек. За сутки с медицинского наблюдения сняли 33 пациента.

Число заболевших уменьшается благодаря массовой вакцинации и профилактики. Чтобы остановить пандемию, нужно 80% населения обеспечить иммунитетом от COVID-19.

- Вместе с тем, заболевание по-прежнему несет угрозу и в некоторых случаях может приводить к летальному исходу. К сожалению, за прошедший день скончались 4 человека с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным, - заявил Владимиров.

Также за весь период эпидемии на Ставрополье сделали 1 млн 635 тысяч тестов на коронавирус, заболело больше 52 тысяч человек.

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