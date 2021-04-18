Больше 150 жителей Невинномысска вакцинировались в мобильных прививочных пунктах

В Невинномысске мобильная прививочная бригада вакцинировала больше 150 человек за день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Невинномысска сообщила, что к 18 апреля больше 150 горожан вакцинировались от коронавируса в мобильных пунктах. Пункты обслуживают передвижные бригады медиков, которые могут помочь иммунизироваться тем, кто не может попасть в медкабинет.

17 апреля в городе работало две бригады: на Скотном и Центральном рынках. Те, кто вакцинировался первым компонентом, через три недели предстоит закончить иммунизацию.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, сколько человек в Ставропольском крае заразились коронавирусом за сутки, а сколько выздоровели.

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На настоящий момент в регионе вакцинировались больше 135 тысяч человек (подробнее).