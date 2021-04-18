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Общество18 апреля 2021 10:07

В Ставрополе к годовщине Дня космонавтики высадили 60 лип Гагаринского сада

Деревья очертят зону будущего сада
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ставрополя сообщила, что 17 апреля прошла акция заложения Гагаринского сада. Сотрудники администрации, общественники и молодежные организации высадили 60 лип. Они станут первой границей возделывания сада.

Открытие новой "зеленой зоны" приурочено к годовщине первого полета в космос. Парк разместится на разворотное круге - пересечении улицы 45-я параллель и Российского проспекта.

Напомним, 12 апреля в регионе отметили День космонавтики. На Ставрополье прибыли два известных космонавта - Олег Скрипочка и Сергей Крикалев.