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Общество18 апреля 2021 11:17

За сутки МЧС Ставрополья зафиксировало 15 техногенных пожаров

Сейчас спасатели находятся в постоянном режиме повышенной готовности
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что за стуки на территории региона случилось 15 техногенных пожаров. Очаги возгорания не расширялись, пламя быстро тушили, никто не пострадал. Отметим, техногенные пожары - это пожары, которые происходят в результате деятельности человека.

- Общая группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет 3954 человека и 1479 единицы техники, в том числе от МЧС России - 346 человек и 87 единиц техники, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также к 18 апреля спасателей привлекали к трем ДТП. Сообщений о взрывоопасных предметах, а также о необходимости экстренной психологической помощи не было.

Напомним, сейчас на Ставрополье начинается период паводков и лесных пожаров. Регион активно готовился к опасности: очищали русла и берега рек, следили за состоянием лесов и т.д. В МЧС отметили, что уровень роды в реках сейчас ниже опасной метки.