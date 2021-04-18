За сутки МЧС Ставрополья зафиксировало 15 техногенных пожаров

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что за стуки на территории региона случилось 15 техногенных пожаров. Очаги возгорания не расширялись, пламя быстро тушили, никто не пострадал. Отметим, техногенные пожары - это пожары, которые происходят в результате деятельности человека.

- Общая группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет 3954 человека и 1479 единицы техники, в том числе от МЧС России - 346 человек и 87 единиц техники, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также к 18 апреля спасателей привлекали к трем ДТП. Сообщений о взрывоопасных предметах, а также о необходимости экстренной психологической помощи не было.

Напомним, сейчас на Ставрополье начинается период паводков и лесных пожаров. Регион активно готовился к опасности: очищали русла и берега рек, следили за состоянием лесов и т.д. В МЧС отметили, что уровень роды в реках сейчас ниже опасной метки.