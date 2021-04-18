Жители Буденновска проголосуют за объекты благоустройства

- Принцип инициативного бюджетирования дает возможность людям стать непосредственными участниками процесса и обеспечивает эффективность распределения бюджетных средств, - заявил Ягубов.

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов встретился с жителями Буденновска в сквере имени Кочубея, чтобы обсудить приближающееся голосование за объекты благоустройства в 2022 году. Спикер парламента объяснил, как можно оставить голос и призвал горожан проявить активность.

- Очень важно, что именно жители сегодня определяют, какие объекты должны быть благоустроены в первую очередь в своем городе или селе. Принцип инициативного бюджетирования дает возможность людям стать непосредственными участниками процесса и обеспечивает эффективность распределения бюджетных средств, - заявил Ягубов.

В Буденновске в список возможных объектов благоустройства вошли скверы Кочубея, «Улыбка», а также парк на пересечении улиц Толстого и Октябрьской. В голосовании на портале 26.gorodsreda.ru смогут принять участие жители города старше 14 лет. Опрос стартует 26 апреля и завершится 30 мая. Объекты, которые набрали больше всего голосов, будут ремонтировать и улучшать уже в следующем году за счет денег регионального бюджета. На программу «Формирование комфортной городской среды», которая продлится до 2024 года, выделили больше 3 млрд рублей.

С 2018 года в Буденновске уже преобразили множество общественных мест. Например, благоустроили и озеленили парки 200-летия города, Борцов Революции и сквер Памяти. Сейчас реконструируют парк имени Гагарина. Скоро здесь установят спортивный корт, детскую площадку, заменят плитку на тротуарах. К концу осени 2021 года проведут озеленение территории.

Напомним, создание специального сайта для опроса населения — инициатива губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

- Очень важно поддерживать прямую связь с местными жителями, чтобы понять реальные потребности людей, - объяснил Владимиров.