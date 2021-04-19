В Ставропольском крае к 19 апреля от ковида скончались 1307 человек

За сутки от ковида на Ставрополье скончались пять пациентов. Число умерших за весь период пандемии достигло 1307. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Для защиты от инфекции продолжается вакцинация, охват которой уже превышает 162,2 тысячи человек. Также важно следовать мерам профилактики, ответственно относиться к здоровью. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки диагноз подтвердился у 61 жителям региона. Число зараженных достигло 52075. Число выздоровевших пациентов продолжает расти, и в целом превышает 49,1 тысячи.

Ежесуточное количество проводимых исследований на COVID-19 на высоких значениях. На сегодня общее число сделанных тестов составляет более 1 миллиона 640 тысяч.