Житель Ставрополья ответит за избиение до смерти мужчины и грабеже

Против 22-летнего жителя Зеленокумска Советского городского округа возбудили уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 5 сентября 2020 года.

Пьяный молодой человек избил до смерти деревянной палкой и металлической пластиной 32-летнего мужчину, который забрался в дом его товарища, предположительно, для совершения кражи. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершенного преступления обвиняемый ушел к себе домой, где его задержали правоохранители.

Кроме того, он же из дома своей знакомой украл ее мобильный телефон, стоимостью свыше 6 тысяч рублей. Собранные доказательства направили в суд для рассмотрения по существу.

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