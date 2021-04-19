На Ставрополье с 19 по 28 апреля пройдет операция «Тонировка»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.
В рамках мероприятия пройдут широкомасштабные рейды по профилактике тонирования автостекол. Особо пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят региону Кавказских Минеральных Вод – традиционному «лидеру» среди нарушителей по статье 12.5 часть 3.1 КоАП РФ.
В городах КМВ рейды проведут специализированные подразделения Ставропольской Госавтоинспекции.
Сначала этого года в регионе к административной ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, а также за установку так называемых «шторок» и «сеток»уже привлекли более 9 тысяч водителей.
Согласно цифр статистики, практически каждое десятое нарушение по данной статье фиксируется в регионе КМВ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает, что пленочное покрытие и другие средства нарушения светопропускаемости стекол, приводят к ограничению видимости и, как следствие, могут стать сопутствующей причиной возникновения аварийной ситуации.
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